شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح 33 منزلًا بقرية العيساوية ويشارك الأهالي فرحتهم بالمنازل الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مبادرة حياة كريمة وفي ظل تعاون المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي لتنفيذ استراتيجية الدولة لعام ٢٠٣٠، تُسلّم مؤسسة مصر الخير بتمويل من بنك QNB الأهلي، 33 منزلًا للمواطنين الأكثر استحقاقا، بقرية العيساوية شرق مركز أخميم، محافظة سوهاج، بعد تسقيفها ورفع كفاءتها، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور على فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة والأستاذ أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة سوهاج والاستاذ احمد عبدالعال مدير بنك QNB الأهلي فرع سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة سوهاج.

وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المبادرة هي دعوة كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أطلقها في 2016، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ونتمنى أن تصل لكل ربوع مصر، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تهدف لتنمية القرى الفقيرة تنمية شاملة، حيث تم مضاعفة المبلغ المرصود لها أكثر من 20 ضعف، وبلغ إجمالى المبلغ حوالي 2 مليار جنيها، لتطوير 69 قرية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة على هامش إفتتاح وتسليم الأهالي لمنازلهم بعد تطويرها، وفرش بعضها حسب الحاجة، نعمل على التوسع في مشروعات التنمية بالمحافظة، بحيث لا تتوقف عند تطوير أو إعادة تأهيل منازال الأهالي، وتصل إلى الوحدات الصحية ومراكز الشاب، وكافة المنشئآت التي يتعامل معخا المواطن، لتقديم خدمات تليق والمواطن المصري.

من جانبه أكد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، أن جميع قيادات المحافظة تعمل على قلب رجل واحد، لإنجاز مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولتقديم أفضل خدمة في أسرع وقت لتغيير ملامح القرية المصرية، بما يواكب المرحلة، مشيرا إلى أن مضاعفة قيمة المرحلة الثانية، جعلنا نشعر بمسؤولية أكثر، وجعلنا نسابق الزمن للوصول إلى كل شبر في أرض المحافظة لتطويرة وتحديثة.

وقال الدكتور على فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير: «بتمويل من QNB الأهلي، تم تسقيف ورفع كفاءة 33 منزلًا، وفرش وتجهيز 22 منزلًا بالمستلزمات، وتنظيم قافلتين طبيتين تضمنت توقيع الكشف وتقديم العلاج وعمل التحاليل والأشعة وعمليات جراحية للمستحقين».

وأضاف الدكتور على فتحي، أن قرية العيساوية شرق إحدي قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن مؤسسة مصر الخير طورت 12 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج بتمويل 80 % من وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ ومساهمة مالية 20 % من مؤسسة مصر الخير، موزعين على مراكز البلينا وأخميم وجيهنة وساقلته وطما وطهطا.

وأوضح أنه تم تنظيم قافلتين بقرية العيساوية شرق الأولى شاملة والثانية لأمراض العيون والرمد، وتم التوقيع الكشف الطبي على 572 مستحق، وإجراء 12 عملية جراحية و29 عملية عيون، وتسليم 107 نظارات طبية، و6 أجهزة تعويضية، كما تم تنفيذ قافلة بيطرية بالقرية خدمت 533 رأس، وحفر 8 بيارات للصرف الصحي.

وأكد رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، أن مختلف التدخلات التنموية تمت بعد تنفيذ المسح الشامل للقرية للوقوف على الاحتياجات العلية لأهالى القرية.

وأشار إلى أنه سبق التعاون مع بنك QNB الأهلي لإنشاء وتطوير 8 مدارس تعليم أساسي بعدة محافظات، حتى الأن من قبل الطرفين لتصل عدد الطلاب المستفيدة من وصول الخدمات التعليمية حوالي 5000 طالب وطالبة مما يعكس حرص مؤسسة مصر الخير وبنك QNB الأهلي على دعم منظومة التعليم بمصر خاصة بالقرى الأكثر إستحقاقا.