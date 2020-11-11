شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن تنفيذ 4036 مشروعًا بـ 580 مليون جنيه ضمن «مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مؤتمر الشباب السنوى لمبادرة «مشروعك» تحت شعار «مشروعك.. مصر تدعم طموحك»، وفي إطار تشجيع المحافظة للعمل الحر والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تحديات البطالة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للإرتقاء بحياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية العديدية الهادفة لتحقيق هذا الغرض وذلك وسط حضور أكثر من 300 شاب وفتاه، وعقب إستعراض قصص النجاح من الشباب الذي قام بتنفيذ مشروعات صناعية وتجارية وزراعية وحرفية دعمتها المبادرة .

وأعلن اللواء أشرف عطية عن قرب افتتاح وتشغيل 27 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بعد قيام المحافظة بتوصيل التيار الكهربائي، مما سيساهم في توفير الألاف من فرص العمل للشباب الأسواني، كما نسعى للأسراع بترفيق وتشغيل المنطقة الصناعية الفوسفاتية بنجع هلال بإدفو من خلال نظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء منطقة صناعية حرفية بكل مدينة، مؤكداً على أن ثمار مبادرة مشروعك الرائدة جسدت معاني وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعاً حيث نجحت المبادرة في تنفيذ 4036 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت الـ 580 مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو 18 ألف فرصة عمل منذ إنطلاقها في مارس 2015 من خلال 10 مقرات لمشروعك.

وقدم محافظ أسوان شكره للبنوك الوطنية المشاركة بهذه المبادرة، وأيضاً الشباب المكافح الذي لم ينتظر الوظيفة الميري المحدودة الدخل والطموح وسعوا للنهوض بأنفسهم وبوطنهم بأفكار بناءة وهادفة، واستثمار طاقاتهم الكامنة في أعمال مفيدة بمشروعات تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع الأسواني، مطالباً البنوك الوطنية وجهات التمويل بتقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام شبابنا للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة، هذا وقد شهد المؤتمر الشبابي مناقشة مفتوح لعرض إستفسارات ومطالب الشباب حول آلية وأسلوب تنفيذ المشروعات .

كما تم تكريم النماذج النماذج الناجحة للشباب الذي قام بتنفيذ بعض المشروعات، وأيضاً تم تكريم أفضل مقرات مشروعك والتى نجحت في تحقيق أعلى نسب للمشروعات وهما مقرى إدفو وكوم أمبو، علاوة على تكريم مجموعة العمل بإدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، فيما أختتم مؤتمر الشباب السنوى فعالياته بتقديم فقرات فنية لفرقة توشكى للفنون التلقائية والتى قدمت عروض فلوكلورية جسدت التراث الأسوانى والنوبى الأصيل .