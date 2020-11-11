شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية تواصل أعمالها لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت ورشة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انعقادها بالقاهرة لليوم الثالث على التوالي، بحضور وحدات السكان والمجلس القومي للسكان والشباب المتطوعين من خمس محافظات.

تناولت الورشة بناء قدرات قوة العمل السكانية التي ينفذها مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة، بإشراف من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل خبير التنمية السكانية، ومدير المشروع، وبمشاركة الدكتور علاء بكر مستشار المشروع للترتيبات المؤسسية، وياسمين الجرف مستشار المتابعة، وبحضور رؤساء وأعضاء وحدات السكان والمجلس الإقليمي وعدد من الشباب المتطوعين بالمحافظات الخمس.

بدأت الورشة بمحاضرة للدكتورة فاطمة جيل عن المؤشرات العامة للصحة الإنجابية والمؤشرات الديناميكية السكانية، وأهمية تحليل دلالاتها لحل القضية السكانية، كما تحدثت عن أهمية نموذج تحديد المشكلات في كل محافظة وحصرها وإمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمساهمة في زيادة الموارد لدعم القضية السكانية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل خاصة تشغيل الشباب والمرأة الريفية ومنع التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية وزواج القاصرات وغيرها من المشكلات التي تؤثر على النمو السكاني هذا بالإضافة إلى توفير وتسهيل الوصول للحصول على خدمات صحة إنجابية وتنظيم أسرة.

أعقب ذلك محاضرة للدكتور علاء بكر مستشار المشروع، استعرض فيها مراحل إعداد الخطة السكانية والإيجابيات التي يمكن أن تتضمنها، وفي ذات الوقت السلبيات التي تعوق نجاحها عند التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وضرورة ربط أهداف هذه الخطة باحتياجات المواطنين ومشكلاتهم في كل محافظة من المحافظات الخمس ( القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا) .

كما تحدث عن أهمية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالسكان والصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وغيرها، وأهمية الاتفاق على توحيد مصدر المعلومات لضمان وضوح ودقة البيانات والمعلومات والمؤشرات، والتي تساعد متخذ القرار في إصدار القرار الصائب في الوقت المناسب.

وتطرقت ياسمين الجرف إستشاري المتابعة والتقييم في محاضرتها إلى شرح مفهوم التخطيط المبني على النتائج والذي يعني نهج إداري تشاركي لتخطيط البرامج والمشروعات يركز على الأداء وتحقيق النتائج والآثار، وهو مصمم لتحسين تنفيذ البرامج وتعزيز فعالية الإدارة وكفاءتها ومساءلتها، كاستراتيجية إدارية يساهم من خلالها جميع الفاعلين بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق مجموعة من النتائج قابلة للقياس، وكيفية تطبيق هذا الأسلوب لحوكمة ملف السكان والمشاركة في تصميم الخطط التنفيذية، وإعادة صياغتها بطريقة تساعد على المتابعة الدورية والتقييم النهائي لمتابعة الأثر الأخير لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في النهاية.