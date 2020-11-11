شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سماد طلخا» ينفي وجود فرقعة: «المصنع متوقف.. وما حدث تفريغ هواء للصيانة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس عبدالواحد الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا «سماد طلخا»، أن المصنع متوقف منذ شهر أبريل الماضى وأنه يجرى حاليا أعمال صيانة وتطوير بداخل المصنع ولم يتم تشغيله بعد.
وقال، في تصريح لـ«المصرى اليوم»، حول صدور صوت فرقعة في الهواء بمحيط المصنع: «لم تحدث أي فرقعة ولكن ما حدث هو صوت تفريغ بواقى هواء من المعدات أثناء عمليات التجارب».
وتابع: «جميع المعدات تخضع للصيانة والتطوير وأثناء العمل بإخدى الوحدات تم تفريغ هواء من المواسير حتى لا تسبب مشاكل أثناء العمل فتسببت في حدوث صوت بسيط لا يرقى لمستوى الإنفجار أو الفرقعة ولم يسمعه سوى عمال المصنع، ولم يتخطى السور ولكن البعض يسعى لترويج الشائعات لإثارة الذعر».
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