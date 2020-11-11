شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» تحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت نقابة الصيادلة في محافظة شمال سيناء من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من الاصابة أو انتقال العدوى .

وأعلن الدكتور محمد الهادى نقيب الصيادلة بشمال سيناء أن النقابة تتابع عن كثب تطورات الوضع الوبائى الخاص بكورونا.. حيث تم رصد العديد من الحالات المصابة أو المشتبه فيها تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد وانتخابات مجلس النواب وتزايد تجمعات المواطنين.. مما يستوجب ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الثانية للفيروس .

وأكد على ضرورة اتباع المواطنين لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة المرض.. مشيرا إلى تعريف المواطنين بأهمية تناول الفيتامينات وأدوية المناعة إلى جانب التعريف ىمخاطر الأدوية وأضرار الافراط في تناولها.. موضحا أن الاستخدام المفرط لبعض الأدوية خاصة التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل بدون الرجوع إلى مصدر الدواء والطبيب المختص ومعرفة أضراره.. يضر بمن يتناوله دون الرجوع إلى الطبيب، وأنه يجب استشارة الصيدلى وهو من يقوم بتوجيه الشخص إلى الطبيب المختص والذى بدوره سيقوم بتقديم المعلومة الدوائية والعلاجية الصحية .

وأضافت الدكتورة ريهام الغزال أمين عام النقابة أن النقابة مستمرة في آداء دورها في توعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا وأهمية التعاون مع كافة الجهات لمواجهة كورونا دعما لخطة الدولة وجهود باقى الأجهزة في مواجهتها وتوضيح مخاطر الفيروس وطرق الوقاية بالالتزام الكامل باتباع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك من خلال المرور على المصالح الحكومية ومرافق الخدمات وعقد الندوات وتوزيع النشرات التوعوية على المواطنين .

وأشارت إلى ضرورة اتباع: غسيل الأيدى والوجه بالماء والصابون بشكل متكرر، تطهير الأسطح والأرضيات، تجنب المصافحة بالأيدى، ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، استخدام مطهرات الأيدى والوجه، التخلص من الكمامات بشكل سليم، واستشارة الصيدلى عند الشعور بأعراض البرد .

ومن جانبه.. أشار الدكتور معتز شاكر بدوى الأمين العام المساعد للنقابة إلى أنه ينصح باستخدام الخضروات والفواكه التي تتوافر بها الفيتامينات الطبيعية.. حيث أنها لا يوجد لها أضرار جانبية.. مؤكدا على عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والأسبرين والهيدروكسى كلوروكين.. نظرا لما لها من أضرار جانبية سيئة .

ولفت إلى قيام النقابة بطبع منشور تناول ذكر كل تلك المعلومات وتضمن نصائح عامة يجب اتباعها عند تناول الفيتامينات، ويتم توزيعها على المصالح الحكوميه التي لها اتصال مباشر بالمواطنين وعلى المواطنين .