شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يهدي وزيرة التضامن الاجتماعي درع تكريم جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أكبر درع تكريم لجامعة القاهرة، وذلك تقديرًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي وبرامجها وأنشطتها المتعددة.
جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة.
ويأتى ذلك استمرارًا لبروتوكولات التعاون التي وقعتها وزارة التضامن الاجتماعى مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل تلك الجامعات، تقدم خلالها أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة لطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.
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