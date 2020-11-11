شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: وحدات التضامن في الجامعات تعمل على الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال توقيع بروتوكول مع جامعة القاهرة أن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تعمل على ثلاثة محاور هىمحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية،وخدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذويالإعاقة،و خدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك محورا آخر وهو محور التوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية،وتوزيع كُتيبات ونشرات توعوية،ومنصات إلكترونية، بالإضافة إلى محور دعم المعارف والخبرات من خلال القيام زيارات تفقدية لوزارةالتضامن الاجتماعي والحوار مع العاملين ،وزيارات ميدانية لمشروعات تنموية تحت مظلة الوزارة،والتطوع بجزء من الوقت لصالح المشروعاتأو الفئات التي تخدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، أن وحدة التضامن الاجتماعي ستسهم في سداد المصروفاتالدراسية للطلاب ، وإتاحة الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي الإقراض الميسر لتدشين المشروعات.

وأضاف الخشت أن الوحدة ستوفر قروضا لأعضاء هيئة التدريس من أجل السكن أو شراء السيارات، من خلال بنك ناصر الاجتماعيمشيرًا إلي أن وحدة التضامن الاجتماعي أمر مهم للغاية خاصة أنها ستوفر الدعم للطلاب والعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.