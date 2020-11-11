شكرا لقرائتكم خبر عن نشر صحيح الإسلام.. ندوة ضمن مبادرة «بالعلم والإيمان تبنى الأوطان» بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه إيماناً من جامعة قناة السويس بضرورة توعيه الطلاب وتصحيح الأفكار المغلوطة التي يروج لها البعض ضد تعاليم الدين الحنيف وتأكيدا لعظمة الإسلام وأنه يدعو للسلام، تواصل الجامعة بالتعاون مع «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» لليوم الثالث على التوالي سلسلة الندوات التثقيفية لتجوب جميع كليات الجامعة ضمن مبادرة "بالعلم والإيمان تبنى الأوطان"، والتى انطلقت يوم الإثنين الموافق ٩ نوفمبر وتستمر حتى ١٢ نوفمبر الجاري.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى إن المبادرة تشمل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية يقدمها كبار علماء الأزهر الشريف ويقومون بالحديث مع الطلاب والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم وجهاً لوجه، وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة لتعريف الطلاب بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وإمكانية تقديم الفتاوى عبر الخط الساخن المخصص للمركز وهو «١٩٦٠٩».

وتابع الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إن اللقاءات تتم اليوم بكليات«الحاسبات والمعلومات،الصيدلة ،العلوم ،الزراعة ،السياحة والفنادق، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية».

يحاضر بالندوة كوكبة من علماء الأزهر الشريف الدكتور أحمد محمد عبدالحليم ، الدكتوره عائشة عمرو، الدكتور معاذ شلبى، الدكتور الأمير عبدالعال ، الدكتور هشام محمد،الدكتور بلال سعد خضر، الدكتور محمد راشد ،الدكتور معاوية عوض ،الدكتور احمد عبدالحليم الدكتوره رشا كمال،الدكتور سعيد رمضان،الدكتور محمد صلاح .

وتناولت الندوات الحديث عن أهم الموضوعات التي تمس الشباب وأكدوا أن القلب والعقل مشتركان في إدارة الفرد ودعوا الشباب إلى أن يحافظوا على المعلومات المؤكدة التي تدخل إلى الأذهان، وأن ينتبهوا للمعلومات المغلوطة، مؤكدين على أهمية قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب نشر صحيح الإسلام والتعددية الثقافية، الدين والمعاملات بين الآخرين، ثقافه التعاون مع الإسلام وحب الوطن ودوره في بناء الشخصية والإرهاب وجذوره التاريخية وموقف الإسلام منه.

هذا وشهدت الندوات إقبال كبير من الطلاب وتفاعل مباشر مع المحاضرين وذلك بمتابعة وحضور عمداء الكليات ووكلاء شؤون التعليم والطلاب ومسئولى الأنشطة الطلابيه من أعضاء هيئة التدريس بالكليات .

تأتى المبادرة بإشراف تنفيذى عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي، وفريق العمل بالادارة.