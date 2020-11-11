شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحد طرفي جولة الإعادة بانتخابات النواب في بورسعيد بجلطة ودخوله العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سامي عامر أحد طرفي جولة الإعادة لانتخابات البرلمان في الدائرة الأولي ببورسعيد، بوعكة صحية حادة، نقل على إثرها إلى مستشفى عطاء، وبالكشف الطبي تبين إصابته بجلطة في القلب، وعلي الفور نقل إلى العنايه المركزه وأجريت له قسطرة استكشافية وعلاجية لإزالة الجلطة مع تركيب دعامات في القلب.

وأكد الدكتور حسن نوح، أن حالة عامر تتحسن تدريجيا.

ورغم أن سامي عامر يخوض تجربة الانتخابات لأول مرة وبدعاية بسيطة جدا، فقد نجح في تحقيق المركز الثاني بأصوات الناخبين، والوصول لجولة الإعادة أمام حسن عمار مرشح حزب مستقبل وطن.