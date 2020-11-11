شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج الدفعة الثانية لكلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تخرج الدفعة الثانية لكلية طب الفم والأسنان بقاعة المؤتمرات بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود خضارى معلة نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود سيد عبدالصادق عميد كلية طب الفم والأسنان والدكتور الطيب عبدالرازق وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود عبدالهادى أمين نقابة أطباء الفم والأسنان بقنا وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أهالي الخريجين

قام محافظ قنا بتهنئة الخريجين موجهاً شكره لأهاليهم الذين بذلوا الجهد الوفير من أجل رقى وتقدم أبناءهم ووجه نصيحته لهم بالإخلاص والتفانى من أجل بلدهم مصر الغالية التي تخطو خطوات واثقة وسريعة للمستقبل وفى خدمة مجتمعهم ومحافظة قنا التي تعد نموذج وقوة مضافة للدولة. كما نصحهم بالإبتعاد عن السلبيات وأى تشويش يعيدنا للخلف مؤكداً فخره بأطباء مصر .

وقام الدكتور يوسف غرباوي بتقديم التهنئة للطلاب على تخرجهم وانضمامهم إلى المنظومة الصحية .

وأكد رئيس الجامعة أن الدولة تقدم الكثير من الاهتمام لجامعة جنوب الوادى من أجل تمكين أبناء الصعيد وبناء العقول وهذا ما يفرض الإنتماء والولاء لهذا الوطن العزيز ودور الجامعة هي انتاج المواطن المنتمى المتخصص، ودعا الطلاب إلى المعاملة الطيبة للمرضى وتخفيف آلامهم حتى يكونوا منتجاً تفتخر به الجامعة وتعتز به وتقدمه للمجتمع كقوة من قوى الإنتاج

وقدم الدكتور محمود سيد عبدالصادق القائم بعمل عميد كلية طب الفم والأسنان التهنئة إلى الطلاب مشيرا أن الكلية تأسست عام 2013 وقامت بتخريج الدفعة الأولى العام الماضى وهذا العام قامت بتخريج 128 طالب وطالبة. وقام بتقديم الشكر إلى إدارة الجامعة التي لا تدخر جهداً في تقديم كل ما تحتاجه الكلية

وفي نهاية الاحتفال أدى خريجى الدفعة الثانية لكلية طب الفم والأسنان قسم الولاء أمام المحافظ ورئيس الجامعة واللذان قاما بتسليم شهادات التقدير والتخرج لأوائل الدفعة والخريجين.