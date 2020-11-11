شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بفتح حديقة مركز تاهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لجميع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط أن يكون مسجل من الأعضاء بالمركز وذلك لخلق متنفس طبيعي لهم. جاء ذلك خلال تفقده للمركز ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ. حيث وجه أيضا بالعمل على التوازي في إنشاء الملاعب والأسوار مع إنهاء التشطيبات النهائية بالمنشآت والمرافق الجاري تركيبها، مشددا بضرورة مراعاه تجهيز المكان بألعاب أطفال تتناسب مع طبيعة المترددين من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تفقد المحافظ دار الضيافة الملحق بالمركز والذي تبلغ طاقته الاستيعابية عدد 50 سرير مجهز بجميع الأثاثات والتجهيزات، وحمام السباحة وصالات اللياقة البدنية والأجهزة التأهيلية، والعيادات العلاجية. ووجه أيضا بإقامة معرض بمدخل المركز لعرض وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع لوحات إرشادية للتعريف بطريقة استخدام الأجهزة الرياضية وكذلك أجهزة إطفاء الحريق لمواجهة أي طارئ . الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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