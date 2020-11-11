شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من طرق الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة ميدانية مكبرة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والأسواق الشعبية، وذلك لتسيير الحركة المرورية. جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، وبتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين المواطنين.

وقاد الحملة أحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وأحمد دياب وعصام عبدالراضي وأحمد كامل أعضاء المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، حيث استهدفت «شارع كوبرى أبوالجود في المنطقة الواقعة بجوار المطحن وشارع مدرسة الصنايع حيث صال وجال رجال المتابعة وقسم الإشغالات مرارا وتكرارا ذاك الشارع سيرا على الأقدام وتم رفع جميع الاشغالات والتند المخالفة ورفع موازين بالتنسيق مع حي وسط تحت إشراف أحمد عبدالعزيز نائب رئيس حي وسط وبمعاونة سعد توفيق ورجال الحى وحملة المعدات ثم توجهت الحملة لشارع نزلة فودافون»المدينة المنورة«وأخيرأ توجهت إلى شارع سوق شرق السكة الحديد وتم كذلك رفع الاشغالات في المنطقة الواقعة بجوار موقف سيارات سرفيس شرق السكة بالإضافة إلى فض التجمعات مع فتح الطرق العامة أمام حركة المارة والسيارات في أماكن خط سير الحملة اليوم.

وعلى هامش تنفيذ الحملة المكبرة تمت الاستجابة لشكوى واردة بشأن قيام احدي المحال التجارية بتشغيل سماعات DJ منذ الساعة السادسة صباح اليوم مما يسبب ازعاجا وتلوث سمعي للمواطنين القاطنين بالمنطقة الواقعة خلف سوق شرق السكة الحديد حيث تم إزالة أسباب الشكوي برفع الإشغالات والتعديات من أمام المحل والتنبية على صاحبة برفع السماعات المثبتة أعلى المحل وعدم تشغيلها مرة أخرى.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر بتوجية حملات مكبرة من قبل رجال المتابعة الميدانية وقسم الاشغالات يوميا داخل نطاق المدينة كافة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.