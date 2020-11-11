قرار من دير القديس مارمينا بمريوط بشأن احتفالات عيده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلن دير القديس مارمينا العجائبي بمريوط بالإسكندرية أن الاحتفال بعيد شفيع الدير سيقتصر على زيارة مزاري الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس فقط.
وأشار الدير في - بيان له اليوم - إلى حضور صلوات العشية والقداسات سيقتصر على الأباء رهبان الدير، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحد من التجمعات.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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