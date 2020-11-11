محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القمص أنطونيوس صبحي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعاصمة الأردنية عَمَّان. واطمئن قداسة البابا خلال اللقاء على الخدمة الرعوية التي تقدمها الكنيسة هناك لأبناء الكنيسة المقيمين بالأردن. والتقى البابا في وقت سابق اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث جاءت زيارة د. راغب لقداسة البابا للتعارف.

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يبحث مع كاهن الكنيسة القبطية بالأردن الأمور الرعوية لأبناء الكنيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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