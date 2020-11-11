وزير الزراعة وسفير السودان يبحثان التعاون في البحث العلمي ومشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

محمد اسماعيل - القاهرة - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تقدم كل أشكال الدعم إلى السودان الشقيق وفي جميع المجالات؛ خصوصًا الزراعة، نظرًا لخبرة مصر الكبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، محمد إلياس سفير السودان الجديد لدى القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدَين.

وأضاف القصير أن كل إمكانات وزارة الزراعة في خدمة السودان؛ سواء في مجال البحث العلمي أو تبادل الخبرات وزيادة التعاون في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والميكنة الزراعية والتقاوي والبذور والشتلات والأسمدة والتصنيع الزراعي أو استخراج الزيوت والأمصال واللقاحات البيطرية، وأيضًا استقبال المتدربين السودانيين في مراكز التدريب التابعة لوزارة الزراعة.

وتابع وزير الزراعة بأنه سوف يتم تفعيل مذكرة التفاهم بإنشاء مزرعتَين بالسودان للإنتاج الحيواني والنباتي، وإرسال قوافل بيطرية وإنشاء معامل متخصصة في فحص الصادرات والواردات؛ نظرًا لامتلاك مصر أفضل معامل لتحليل المبيدات في الأغذية والمعتمدة دوليًّا.

ونوه القصير بأن هناك فرصة تاريخية لتعميق التعاون؛ نظرًا لاهتمام القيادات العليا في مصر والسودان بشراكة استراتيجية حقيقية والاستفادة من المميزات النسبية والمواد الخام في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الدولتَين.

ومن ناحيته، أشاد السفير محمد إلياس بالدعم الذي تقدمه مصر للسودان؛ خصوصًا في ظروف الفيضان الأخيرة، وتطلع إلى شراكة حقيقية في مجال الزراعة والاستفادة من الخبرات المصرية؛ بما يساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالسودان.

وأضاف سفير السودان لدى القاهرة أن بلاده حريصة على تعميق التعاون مع الشقيقة مصر؛ لما يربط البلدَين من علاقات راسخة وتاريخية، والبناء على هذه العلاقات القوية، وتحويلها إلى مشروعات تنموية.