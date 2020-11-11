"الإعلام": اجتماع للجنة تحكيم مبادرة "تنمية" لاختيار أفضل الأفكار المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ذكرت وزارة الدولة للإعلام، أن لجنة التحكيم الخاصة بمبادرة "تنمية" التي أطلقتها الوزارة عقدت اجتماعاً لتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة واختيار الأفضل من بينها.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن المرحلة الأولى من المبادرة تسلط الضوء على إنجازات وجهود المتقدمين في مجال التنمية المستدامة.

وتنقسم لجنة التحكيم إلى لجنتين (فنية وإعلامية)، وتضم اللجنة الفنية كلا من الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة، والدكتورة منى عصام الدين فايد رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بينما تضم اللجنة الإعلامية كلا من الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والإعلامي أسامة كمال، والكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر.

يذكر أن مبادرة (تنمية) تم إطلاقها من قبل وزارة الدولة للإعلام بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة، وتهدف المبادرة إلى التوعية بماهية التنمية المستدامة للشباب والإعلاميين مع الترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. ​