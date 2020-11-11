جريمة مر عليها 5 سنوات.. عاطل قتل زوجته وصديقه ودفنهما أسفل بلاط شقته بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
كشفت تحقيقات نيابة الهرم، عن جريمة قتل ارتكبها عاطل، منذ 5 سنوات؛ حيث أنهى حياة زوجته وشاب آخر، وقام بدفنهما أسفل بلاط شقة بمنطقة العشرين في بولاق الدكرور، وتم استخراج الجثتين، اليوم الأربعاء، عبارة عن هيكلين عظميين بعد اعتراف المتهم بالجريمة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت طلبا من نيابة الهرم باستخراج جثتين من شقة بشارع العشرين، انتقلت قوة أمنية لتنفيذ قرار النيابة حيث حضر فريق من نيابة الهرم مصطحبة المتهم وسط حراسة مشددة وأرشد عن مكان دفن جثتين لزوجته وشاب آخر أسفل بلاط الشقة.
تم استخراج الجثتين حيث تحولا لهيكلين عظميين لمرور قرابة 5 سنوات على مقتلهما وتبين من التحريات أن المتهم بقتلهما، متهم في عدة قضايا أخرى، وأثناء استجوابه ومناقشته اعترف بقتل زوجته وصديقه ودفنهما منذ 5 سنوات.
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