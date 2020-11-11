حقيقة سماع دوى انفجار داخل مصنع بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة سماع دوي انفجار داخل مصنع بالدقهلية وتبين بأنه صوت تفريغ هواء الآلات. رصدت المتابعة الأمنية نشر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبراً بعنوان "أنباء عن حدوث صوت من مصنع السماد قبل قليل" بمحافظة الدقهلية. وبالفحص تبين أن الصوت عبارة عن تفريغ هواء من مواسير الآلات الخاصة بالمصنع، وأن ذلك يحدث كل فترة طبقاً لفنيات تشغيل الآلات، دون حدوث أي تأثير على سير العمل بالمصنع، ولم ينتج عنه ثمة إصابات أو تلفيات.

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