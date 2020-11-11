الداخلية: مصادرة 18 طن جبن مجهولة المصدر في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، 18 طن جبن مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع بمنطقة الزاوية الحمراء. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة بالزاوية الحمراء بالقاهرة، بحوزته 18٫68 طن "جبن بأنواع مختلفة" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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