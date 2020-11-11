التموين: مصادرة 57 ألف قطعة شيكولاته مقلدة لإحدى العلامات التجارية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة 57 ألف قطعة شيكولاته مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الشيكولاته في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحوزته 57600 عبوة "شيكولاته" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية منتج نهائي - 6٫68 طن سلع غذائية "سكر حر – لبن بودرة – زبدة كاكاو" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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