رفضت الزواج من شاب فقتلها والدها.. النيابة تأمر بحبس عامل في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة بحبس عامل 4 أيام، على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب ابنته حتى الموت لرفضها الزواج من شاب تقدم لخطبتها.

وكشفت التحقيقات أن الأب نقل ابنته إلى المستشفى وقد فارقت الحياة مدعيا تناولها سم فئران أدى لوفاتها، وسرد الأب عدة روايات متناقضة خلال استجوابه من قبل قوات الأمن حيث ادعى في البداية أن الفتاة تخلصت من حياتها لرفضه تزويجها من شاب تحبه إلا أنه مع تطوير مناقشته ومواجهته بآثار تعدي وضرب علي جسد الفتاة قرر أنه رغب في تزويجها من نجل صديقه إلا أنها رفضت الزواج منه معللة عدم تقبلها له.

وأضاف الأب أنه غضب من رفضها فتعدى عليها بالضرب ما دفعها لتناول سم فئران أدى لوفاتها، مع استمرار التحريات والتحقيقات مع المتهم أشارت التحريات الأولية إلي عدم تطابق رواية الأب مع معاينة مسرح الجريمة وأنه انهال بالضرب على الفتاة حتى فارقت الحياة ولجأ لرواية انتحارها للإفلات من العقاب فقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد سبب الوفاة ما إذا كان تناولها لمادة سامة أو تعرضها للضرب.

وأمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب أفضى إلي موت وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد وفاة فتاة ووجود شبهة جنائية في وفاتها وادعاء أسرتها انتحارها بتناول مادة سامة، بإجراء التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تبين أن والد الفتاة وراء الاعتداء عليها بالضرب، حيث تم العثور على إصابات بأنحاء جسدها، ألقت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال رئيس نقطة شرطة البراجيل القبض علي الاب وتمت احالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.