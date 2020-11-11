الأمن يداهم مصنع ويعثر على 13 طن لحوم ودواجن فاسدة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة 13 طن لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية في مدينة 6 أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية في مدينة 6أكتوبر بالجيزة، بحوزته 13٫6 طن "لحوم مستوردة – دواجن – مفروم لحوم ودواجن – مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية في حالة سيولة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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