شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: إنشاء وتطوير 446 مدرسة بتكلفة 1.94 مليار جنيه خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس بمدينة المنيا الجديدة.

شملت جولة المحافظ تفقد المدرسة الرسمية للغات، المدرسة المصرية اليابانية، والتي تعد واحدة من المدارس المصرية- اليابانية بالصعيد، وتقدم منظومة متكاملة من التعليم المميز، وأنشطة التوكاتسو، التي تعمل على بناء شخصية الطفل. جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ودكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم.

تفقد "القاضي"، جميع الفصول والأقسام بالمدرستين، والتقى بعدد من الطلاب والمعلمين، حيث أكد على أهمية انضباط العملية التعليمية، وتوفير المناخ الجيد للطلاب، ومشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وبعد دخول الطلاب إلى المدرسة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول.

وأكد المحافظ أن العمل في قطاع التعليم، يجرى طبقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والتي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة، خلال الـ15 عاما المقبلة والانطلاق نحو البناء والتنمية، ومواجهة التحديات وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في التوسع الأفقي، بإنشاء مدارس جديدة والنهوض بالعملية التعليمية واستيعاب الإقبال المتزايد، على مراحل التعليم قبل الجامعي.

وأعلن المحافظ أنه خلال الفترة من 30 / 6 / 2014 وحتى 15 / 10 / 2020 تم إنشاء وتطوير عدد ( 446 ) مدرسة، بتكلفة ( 1.939 ) مليار جنيـه، ويجري حاليا إنشاء (85) مدرسة، حيث تم دخول 15 مدرسة الخدمة العام الدراسي 2020 / 2021. هذا ويبلغ إجمالي المدارس بالمحافظة 3168 مدرسة داخل 1847 مبنى، وتضم مليون و371 ألف و686 طالب.

محافظ المنيا يتفقد مدارس

محافظ المنيا يتفقد مدارس

محافظ المنيا يتفقد مدارس

محافظ المنيا يتفقد مدارس

محافظ المنيا يتفقد مدارس