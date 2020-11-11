شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تكرم سكرتير عام المحافظة والعاملين بمنظومة تقنين أراضي الدولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهلت الأستاذة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة، اليوم، بتكريم عدد من المتميزين من العاملين بالقطاعات المختلفة وذلك نظرًا لما قدموه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية.

وكرمت المحافظ، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة، وهم أ. ياسر ممدوح الرفاعي مدير عام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، وم. شيرين رمضان أبو خليفة مدير الإدارة العامة للأملاك، وأ. نهى أحمد خضير مدير وحدة المتغيرات إمكانية، أ. السعيد زكى أبو جنبة بالإدارة العامة للأملاك، تقديرًا لما قدموه من جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف بدمياط لتصبح من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى تحقيق ذلك.

كما كرمت المحافظ أيضاً م. ريم على عبد اللطيف الدنبوقى مدير إدارة المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تقديرًا لما قدمته من جهود لأداء المهام المكلفة بها على الوجه الأكمل.

وعلى جانب آخر، أهدت الدكتورة منال عوض شهادات تقدير للمتميزين بالقطاع التعليمى وذلك لكلا من أ. إيهاب وفيق صديق مزو مدير مدرسة رأس البر الابتدائية المشتركة والحاجة استقلال متولى عبده الصعيدى موظفه بمدرسة رأس البر الرسمية للغات.

وكرمت المحافظ عدد من العاملين بمركز ومدينة فارسكور تقديرًا لما قدموه من جهود للارتقاء بمنظومة العمل و دورهم فى مجابهة تداعيات الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة خلال الفترة الماضية وهم أ. عصام مسعد رزق فنى بإدارة المركبات، وأ. محمد نعمة الله الخولى مشرف النظافة بالوحدة و أ. مدحت شحاتة الرازقى فنى صرف صحي بالوحدة.