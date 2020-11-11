شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 59601 طن رخام وتداول 32 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAC والتى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 59601 طن رخام بالميناء.
وبلغ إجمالي حركة السفن، اليوم، 32 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.
بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 6 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.
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