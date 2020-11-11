قافلة طبية لجامعة المنوفية للتوعية بمواجهة كورونا في مدرسة السيدة عائشة بالبتانون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية قافلة طبية بالتعاون مع معهد الكبد القومي وكلية التمريض وصندوق مكافحة الإدمان إلي مدرسة السيدة عائشة بالبتانون، وذلك في إطار الأسبوع البيئي الثقافي الثامن الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع بالجامعة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. قامت القافلة بشرح تفاعلي للطلاب عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا وطرق انتقال العدوى إلى جانب الطرق السلمية لارتداء الماسك وتعقيم الأيدي، كما تناولت القافلة مخاطر التدخين وبقاء الطلاب في أماكن بها مدخنين على تقليل المناعة وتعرضهم العدوى. شارك في القافلة دكتورة هناء أبو شريدة كلية التمريض، والدكتورة سالي وحيد معهد الكبد ومصطفي سيف الين من صندوق مكافحة الإدمان. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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