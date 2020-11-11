شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «دفء الشتاء» لعمل أسقف خشبية بالقرى الأكثر فقرا بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية الهمة للمساعدات الاجتماعية، حملة «دفء الشتاء» بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم غير القادرين بالقرى الأكثر فقرا.

وقال إمام صقر، رئيس مجلس إدارة جمعية الهمة للمساعدات الاجتماعية، أن حملة «دفء الشتاء» تهدف لستر بيوت غير القادرين من خلال عمل أسقف للمنازل التي بلا أسقف، وأيضا توزيع البطاطين والألحفة لمواجهة برد الشتاء، مشيرا إلى أن الحالات المستفيدة يتم عمل دراسة لها للتأكد من استحقاقها وفقا لمعايير جادة تضعها الجمعية.

وأضاف "صقر"، أن القافلة شملت تنفيذ 32 سقف خشبي، وإقامة معرض ملابس موسع لقرى مركز طامية، وتسليم 6 مشاريع تنموية، وتوزيع 60 بطانية، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الجمعيات الأهلية، والتشبيك فيما بينهم لتوسيع نطاق العمل على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهمة، أن القافلة التي تم إطلاقها الجمعة بقرية فرقص مركز طامية بمحافظة الفيوم، تهدف لحماية المنازل واهالينا من غير القادرين من برد الشتاء، مشيرا إلى أن حملة «دفء الشتاء» منتشرة منذ 3 سنوات.