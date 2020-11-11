شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: زراعة ١٦٠٠ شجرة ماهوجني بمحيط مجمع المصالح الحكومية وحديقة ٣٠ يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزراعة سور شجري من اشجار الماهوجني يحيط بحديقة ٣٠ يونيو ومجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه بمدينة الخارجة، جاء ذلك خلال جولته اليوم لتفقد عدد من المشروعات بمدينة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد .

وأوضح الزملوط أن المرحلة الأولي تشمل زراعة ١٦٠٠ شجرة لتوفير الظل وإضفاء مظهر جمالي وتحقيق عائد إقتصادي مرتفع مستقبلا من خلال إستغلالها في إنتاج الأخشاب عالية الجودة. موجهاََ بسرعة الإنتهاء من تنسيق المسطحات الخضراء الموجودة داخل الحديقة وإستغلال مياه البحيرة الصناعية وإعادة تدويرها في ري هذه المسحطات.