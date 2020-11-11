شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ٨٢٠ موظف بالديوان العام و الأحياء والمراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى حيث تضمنت الحركة ترقية ٨٢٠ موظفاً إعتباراً من اول يوليو من الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30 / 6 / 2020 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوي وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع أحتفاظهم بالأقدمية بالمستوي الوظيفي بعد الترقية

يأتى ذلك في إطار الكتاب الدوري رقم «٢» لسنة ٢٠٢٠ بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية .

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت الحركة ترقية ٣٤٨ موظفاً تخصصياً و٧٥ موظفآ مكتبيآ و٥٤ موظف فنيآ و٢١٣ موظف خدمات و١٣٠ موظف حرفيآ على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية

واشار قرار المحافظ ان يمنح الموظف اعتباراً من اول يوليو لهذا العام الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

وأكد راشد حرص المحافطة الدائم على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفانى في العمل.