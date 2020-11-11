شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء وتسليم 6 مدارس جديدة من مدارس النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وخلال الاجتماع عرض وزير التربية والتعليم الجهود التي قامت بها الوزارة، منذ نقل تبعية وحدة النيل إليها، من أجل تعزيز وتطوير هذه المنظومة التعليمية المتميزة، والتوسع في إنشاء عدد من المدارس الإضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ما تتمتع به مدارس النيل من مستوى ومحتوى تعليمي يحظى بالتقدير.
وفى هذا الصدد، حث رئيس الوزراء، وزارة التربية والتعليم على استمرار الجهود الهادفة إلى الارتقاء بتلك المنظومة، كما وجه بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة إنهاء وتسليم ٦ مدارس جديدة فاقت نسبة تنفيذ معظمها ٩٥٪، وتقع في مدن السادات، وأسيوط الجديدة، والأقصر، ودمياط الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، وسرعة تشغيلها.
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