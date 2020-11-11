شكرا لقرائتكم خبر عن دمج المبادرات الرئاسية الصحية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة بشمال سيناء، علي دمج المبادرات الرئاسية الصحية علي مستوي المحافظة. وأضاف حمدي، أنه دمج مبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بصحة الأم والجنين ومبادرة الكشف المبكر للسمع للأطفال حديثي الولادة ومبادرة صحة المرأة. واشار حمدي الي شرح وتوضيح كيفية العمل خلال دمج كافة المبادرات للفريق أثناء الزيارة بدوره أكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة على اهمية المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة...مشيراً الي قيام طواقم ادارة التثقيف والاعلام الصحي والمثقفين الصحيين بتوضيح أهمية المبادرات والحملات وحث المواطنين الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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