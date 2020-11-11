شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تشن حملات على المتهربين من سداد الفواتير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل القطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حملاته لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير بعدد من أفرع الشركة بالمحافظة، تنفيذا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقه للشركة حتى تستطيع الشركة الالتزام بتأدية دورها في اعمال التشغيل والصيانة.

وقال بيان صحفي على الصفحة الرسمية للشركة بالفيس بوك، إن الحملات التي شنها القطاع بفرعى مدينه الخصوص وجنوب الخانكة، وذلك بعد توجيه عدد من الإنذارات للسداد، أسفرت عن تحصيل مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه لعدد من أصحاب الأنشطة التجارية ومنازل المواطنين، كما تم قطع المياه عن مشتركين رفضوا سداد الفواتير لحين تقنين أوضاعهم.

كما شملت الحملة الكشف على تعديات المواطنين الخلسة على شبكة المياه والصرف الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية من تحرير محاضر ضبط للمواطنين المخالفين.

مياه القليوبية تشن حملات على الممتنعين عن سداد الفواتير

مياه القليوبية تشن حملات على الممتنعين عن سداد الفواتير

مياه القليوبية تشن حملات على الممتنعين عن سداد الفواتير

مياه القليوبية تشن حملات على الممتنعين عن سداد الفواتير

مياه القليوبية تشن حملات على الممتنعين عن سداد الفواتير

مياه القليوبية تشن حملات على الممتنعين عن سداد الفواتير