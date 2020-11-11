شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة» تواصل سداد جدية التصالح لغير القادرين بمركز ديرمواس بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مؤسسة حياة كريمة تواصل سداد رسوم جدية التصالح بالمراكز التكنولوجية للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك ضمن مبادرة «التصالح حياة»، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا.

من جانبها أوضحت المهندسة نبيلة على رئيس مركز ديرمواس أن المركز التكنولوجي شهد، دفع جدية التصالح لـ ٢٧ حالة من الأسر الغير قادرة من أهالي قريتي دلجا، وزعبرة، وهي من القري التابعة لمبادرة حياة كريمة، بحضور، منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا وممثلا عن مؤسسة صناع الخير.

وكان المحافظ قد شهد تسديد الرسوم للدفعة الأولى وتضم 30 حالة بقريتي الامل والكمال بمركز المنيا، بالإضافة إلى استقبال المراكز التكنولوجية بأبوقرقاص وملوي، لعدد آخر من تلك الحالات، حيث يتم تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة بعدد 17 قرية بمراكز المحافظة، وقد تم حصر 140 حالة بتلك القرى، لم يتقدم أصحابها بسداد جدية التصالح، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة