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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يتفقد إدارة التموين ويوجه بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، إدارة التموين، وذلك لمتابعة سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالادارة.
ووجه رئيس مدينة القصير بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمرور اليومي على المخابز ومنافذ البيع والتأكيد على جودة الأصناف المعروضة بالأسواق وتوافرها، مؤكدا أن الدولة تعمل على قدم وساق لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
وأكد رئيس المدينة على سرعة انجاز الأعمال من خلال المركز التكنولوجي الخاص بالإدارة، بالإضافة إلى تذليل العقبات وتلاشي أي معوقات، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للمواد البترولية ومطابقة الأرصدة الفعلية بالسجلات المتواجدة بكل محطة.
وأشار «نصر» إلى أن القطاعات الخدمية تمثل الجانب الهام من الأولويات، بتقديم كافة الخدمات بصورة جيدة.
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