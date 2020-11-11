شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرور عربيتين كارو بالكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرور عربتين كارو بمنطقة الكورنيش قد لاحظهما أثناء جولته بالمدينة مع التشديد على ضرورة التنسيق بين رؤساء المناطق الوحدة المحلية والمرور لمتابعة تلك الحالات على مدار اليوم لمنع تكرارها، والتي تؤثر سلبًا على حركة السير والمرور بالمنطقة الحيوية.

وكلف المحافظ، المرور بالتعاون مع الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لتيسير حركة مرور عربات الكارو بالشوارع والأماكن المتاحة لذلك، خاصة مع حرص بعض أصحاب عربات الكارو على المرور من الشوارع الحيوية خاصة الكورنيش، مما قد يؤدي لتعطل حركة المرور، وقد تتسبب في حوادث مرورية، فضلا عن الإساءة للشكل الحضاري بتلك المناطق.

وكان محافظ بنى سويف قد أصدر في وقت سابق كتاب دوري وتعميمه على مستوى الوحدات المحلية السبع يتضمن حظر استخدام الطائرات الورقية ومرورعربات الكارو وعربات الحنطور بمنطقة كورنيش النيل والشوارع الرئيسية بالمدن وذلك لما تلاحظ من وجود بعض المظاهر التي تسيء للشكل الحضاري للمحافظة بتلك الأماكن وتؤثر سلبًا على حركة السير والمرور.