شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والحاسبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليتي التربية والحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور محفوظ عبدالستار عميد تربية الغردقة، والدكتور أشرف محمود عميد الذكاء الاصطناعي، والدكتور أسامة عمارة وكيل كلية التربية، والدكتور حجاج محمد وكيل كلية الذكاء الاصطناعي.

وأكد «غرباوى» على حرصه الشديد على طلاب الجامعة في تقديم كل الدعم لهم، واستمع إلى كل أسئلة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقرر رئيس الجامعة إنشاء وحدة للقياس والتقويم مسؤولة عن الاختبارات الطلابية لتكون موحدة على مستوى الجامعة وتقديم الدعم المادى للباحثين بالكلية وفتح برامج جديدة بكلية التربية ومساعدة الطلاب المتعثرين في دفع المصاريف.