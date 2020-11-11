شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة اللافتات الدعائية بمدينة قويسنا عدا للمؤهلين للعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال خالد النمر، رئيس مركز ومدينه قويسنا، إنه تم عمل حملات بجميع القرى التابعة لمركز قويسنا لإزالة لافتات الدعاية الانتخابية بقرى المركز، بعد انتهاء الجوله الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.على ان تترك لافتات المرشحين الكؤهلين لخوض جولة الإعادة. وأشار إلى استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة المظهر الحضارى للمدينة. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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