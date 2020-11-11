شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1200 عبوة منشطات جنسية مجهولة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 1178 عبوة منشطات «جنسية» مجهولة المصدر داخل محل لبيع المستلزمات الطبية، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة. تلقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية معلومات تفيد حيازة المدير المسؤول عن محل لبيع المستلزمات الطبية، بمنطقة اللبان كميات كبيرة من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر . استهدفت حملة أمنية المحل المشار إليه، وبتفتيشه عثر على 1178 عبوة «منشطات جنسية» بدون مستندات، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بقسم شرطة اللبان، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 1200 عبوة منشطات جنسية مجهولة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.