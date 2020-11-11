شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يتفقد مدرسة العقاد الثانوية بنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، طابور الصباح بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة أسوان التعليمية، حيث قام بجولة تفقدية داخل الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة، تأكد خلالها من نظافة المدرسة وانضباطها وحسن سير العملية التعليمية داخلها، وأشاد بتطبيق المدرسة لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقام بمعاينة المكان المخصص لإقامة مظلة (تندة) لممارسة الألعاب الرياضية الفردية بها، والتى تأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواءأشرف عطية، محافظ أسوان، الخاصة بالاهتمام بجميع الأنشطة داخل المدارس خاصًة الأنشطة الرياضية باعتبار الرياضة أحد أهم الركائز الأساسية في أجندة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، إلى جانب دورها في بناء الإنسان الذي يعتبر أحد أهم ركائز بناء الدولة.

وفي نهاية الجولة، قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة وجميع العاملين بها على الجهود المبذولة للإرتقاء بالمدرسة.