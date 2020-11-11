شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري القاهرة» يطلق حزمة من المشروعات التنموية والتعليمية والصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة نادي روتاري القاهرة في اجتماعه الشهري على خطة المشروعات التي يتبناها النادي خلال العام الحالي 2020/2021 ، وذلك دعماً منه لاستراتيجية التنمية المجتمعية للدولة بإطلاق حزمة من المشروعات التنموية والتعليمية والصحية.

عقد الاجتماع برئاسة المهندس أديب اسكندر رئيس النادي الحالي، وبحضور محمد عبد الخالق حسونة الرئيس القادم، والرئيس الشرفي للنادي الوزير عادل عبدالباقي، وسكرتير فخري نفيسة صالح.

وصرحت الدكتورة نهى الزيني عضو مجلس الإدارة، أن روتاري القاهرة يعتبر أعرق نوادي الروتاري بمنطقة شرق المتوسط، حيث أنشأ عام 1929 وساهم في تأسيس أول منطقة روتارية في الشرق الأوسط، ودأب على تبني ودعم المشروعات التي تلبي مختلف الاحتياجات المجتمعية، وأنه هذا العام أطلق حزمة من المشروعات الطموحة منها مشروع تدريب الممرضات للتعامل مع وباء كورونا، ومشروع فصل بلازما المتعافين بالتعاون مع بنك الدم، ودعم فصول الحضانة الذكية ببولاق لتعليم اللغات لأبناء المناطق الشعبية وغيرها من المشروعات المجتمعية الهامة.