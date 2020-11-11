شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تركيب 75% من معدات مجزر رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب إدارة العلاقات العامة بمتابعة المراحل النهائية لتجهيز مجزر المدينة .
وأضاف «رافت»، بأنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخارجي، وكذا الانتهاء من الأعمال الاعتيادية من شبكة الإطفاء وأحواض الترسيب والإنارة الخارجية بمحيط المجزر وأعمال رصف مدخل المجزر والانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 97%.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب المعدات الآلية للذبح بنسبة 75%، وسيتم إجراء تجارب التشغيل بعد الانتهاء من تركيب باقي معدات الذبح.
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