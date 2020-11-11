شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة البحر الأحمر» يطمئن على مصابي حادث انقلاب أتوبيس بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى القصير المركزي، وذلك فور وقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق القصير، وبرفقته مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

وتفقد «مرعى»، مكان الحادث والحالات بالمستشفى، واطمئن على حالتهم وتقديم الخدمة الطبية لهم، حيث تم استقبال عدد 38 حالة إصابة إثر الحادث، و2 وفاة تم وصولهم المستشفى جثة هامدة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات وتم انتقال فريق الانتشار السريع المكون من أطباء الجراحة والعظام والتخدير بمستشفى سفاجا المركزى والغردقة العام إلى مستشفى القصير لمساعدة الفريق الطبي بمستشفى القصير وتم زيادة أعداد أكياس فصائل الدم بالمستشفى.

وتم التعامل مع جميع الحالات وتم عمل الاسعافات الأولية وإعطاء الوصفات الطبية وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة، وتم إنقاذ حياة مصاب يعانى من نزيف حاد بالبطن إثر انفجار الطحال وتم إجراء عملية له في الحال، وباقى الحالات الآن تتلقى العلاج بمستشفى القصير وتحت الملاحظة في حالة مستقرة.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع أفراد الطاقم الطبي بمستشفى القصير وفرق الانتشار السريع وعلى رأسهم الدكتورة مديرة المستشفي على الجهد المبذول.