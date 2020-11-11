شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية لـ 1.6 مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لما يقارب من ١.٦ مليون سيدة بنطاق المحافظة حتي الآن.

وأوضح وكيل الوزارة أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي على جميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من ١٨: ٢٥ عام، ومن ٢٥: ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام» ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات» .

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزي وفاقوس النموذجي، مضيفاً أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بارتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.