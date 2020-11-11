شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينعي رئيس وزراء مملكة البحرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، والذي انتقل إلى جوار ربه، صباح اليوم الأربعاء.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى الشعب البحريني الشقيق، وإلى قيادة وحكومة البحرين، داعين المولى العظيم أن يتغمد الفقيد الكريم، بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.
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