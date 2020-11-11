شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة اليونان تقلد الرئيس السيسي أعلى وأقدم وسام لدي اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيسة اليونان قلدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدي اليونان. بدوره، منح الرئيس رئيسة اليونان وسام قلادة النيل العظمي. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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