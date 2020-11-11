شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير السودان التعاون في مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث التعاون الزراعي بين البلدين في المشروعات الزراعية.

وأكد «القصير» خلال الاجتماع على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة اشكال الدعم للسودان الشقيق وفي جميع المجالات وخاصة الزراعة نظرا لخبرة مصر الكبيرة في هذا المجال موضحا ان كل امكانيات وزارة الزراعة في خدمة السودان سواء في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات وزيادة التعاون في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمكينة الزراعية والتقاوي والبذور والشتلات والاسمدة والتصنيع الزراعي واستخراج الزيوت والامصال واللقاحات البيطرية وأيضا استقبال المتدربين السودانيين في مراكز التدريب التابعة للوزارة .

وقال وزير الزراعة انه سوف يتم تفعيل مذكرة التفاهم بإنشاء مزرعتين بالسودان للانتاج الحيواني والنباتي وارسال قوافل بيطرية وانشاء معامل متخصصة في فحص الصادرات والواردات نظرا لامتلاك مصر أفضل معامل لتحليل المبيدات في الاغذية والمعتمدة دوليا.

وأضاف «القصير» ان هناك فرصة تاريخية لتعميق التعاون نظرا لاهتمام القيادات العليا في مصر والسودان لشراكة استراتيجية حقيقية والاستفادة من المميزات النسبية والمواد الخام في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الدولتين.

من ناحيته، أشاد سفير محمد الياس بالدعم الذي تقدمه مصر للسودان خاصة في ظروف الفيضان الاخيرة وتطلع إلى شراكة حقيقية في مجال الزراعة والاستفادة من الخبرات المصرية بما يساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالسودان

وأضاف «الياس» في تصريحات صحفية الأربعاء أن بلاده حريصة على تعميق التعاون مع الشقيقة مصر لما يربط البلدين من علاقات راسخة وتاريخية والبناء على هذه العلاقات القوية وتحويلها إلى مشروعات تنموية.