شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتعلم نسيج نول الكليم بالمجان في بيت السناري الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظِّم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين لتعليم «فن نسيج نول الكليم»، وذلك غدا الخميس في مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

تركز الورشة على التعريف بخطوط النول وهي الخيوط الأساسية التي يُبنى عليها النسيج، وكذلك أنواع النول المختلفة مثل: النول البسيط، والنول الخشبي المستدير وغيرها، وسيتم تصميم «قطعة نسيج» لتوضيح كيفية استخدام النول، وعمل النسيج، والتغلب على المشاكل والعقبات التي يمكن أن تظهر خلال مراحل العمل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النسيج على الملابس، والاكسسوارات، والديكورات.

تدير الورشة الفنانة فجر علاء؛ والتي عملت كمدربة للنسيج في الكثير من معارض الحرف اليدوية.

تهدف الورشة إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك حماية الصناعات اليدوية والتراثية في مصر مع إضافة اللمسات العصرية.

تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الأعمار من 16 سنة فيما فوق، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة مساءًا.