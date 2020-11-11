شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٥٠١٧ مخالفة دوائية في حملة رقابية على الصيدليات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة للتفتيش على عدد من الصيدليات بمراكز ومدن الإبراهيمية، وأبوحماد، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الدوائية، ومراقبة سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ٥٠١٧ قرص وعبوة وزجاجة، لأدوية وألبان ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية جدول أول سموم، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية على الأرفف ومعدة للبيع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحريز المضبوطات.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات بمراكز الشرطة، كما تم عمل مذكرة لوقف حصة السموم للصيدليات المخالفة. وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.