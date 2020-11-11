شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أشرف الداودي يطلق حملة لتجميل مدينة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حملة لتجميل مدينة قنا تحت شعار «قنا تتجمل»، حيث شهدت شوارع وميادين مدينة قنا زراعة مجموعة من الأزهار ذات الألوان المتنوعة. وأكد «الداودي» أن أعمال التجميل لن تقتصر على مدينة قنا فقط بل سيمتد تطبيقها في باقي مدن المحافظة بشكل متتالي بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الشوارع الرئيسية بالمدن وزيادة المساحات الخضراء بها، مضيفا أن تجميل الشوارع يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم. تجميل شوارع وميادين قنا الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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