شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ببني سويف من المجلس الأعلى للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بإدارة تطوير المشروعات من قبل لجنة التقييم المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور إبراهيم فتحي معوض، مدير مركز الخدمات الإلكترونية، والدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب.

وقام كل من الدكتور هاني النشار، مدير المشروعات، والدكتور حسام الهوارى، مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بتسليم شهادة الاعتماد للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بعد نجاح مركز التدريب بالجامعة في استيفاء متطلبات الاعتماد.

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز سيقوم بتقديم دورات تدريبية في أساسيات التحول الرقمي بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بالجامعات المصرية.